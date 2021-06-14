NATO Zirvesi'nde istikrar mesajı! Başkan Erdoğan: Türkiye üzerine düşeni yapıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde 'İstikrara Katkı' oturumunda video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstelendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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