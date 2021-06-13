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NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de! 5 liderle kritik görüşme

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Giriş: 13.06.2021 10:53
Bölgesinin ve dünyanın kritik meselelerinin çözümü için kilit ülke konumundaki Türkiye, Başkan Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki kritik görüşmelerine odaklandı. Türkiye’nin önerileri, masadaki konuların geleceğiyle ilgili belirleyici olacak. Başkan Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Alman Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de!
NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de!
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