NATO Zirvesi'nde 2. gün! Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

NATO Zirvesi'nin ikinci gününde de yoğun bir diplomasi trafiği sürecek. Liderler, saat 9'da ikinci oturumda bir araya gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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