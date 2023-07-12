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NATO Zirvesi'nde 2. gün! Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 08:39
NATO Zirvesi'nin ikinci gününde de yoğun bir diplomasi trafiği sürecek. Liderler, saat 9'da ikinci oturumda bir araya gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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