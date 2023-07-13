NATO zirvesi sonrası AB ile ilk temas! Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Kılıç Brüksel'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "AB" çıkışıyla damga vurduğu NATO zirvesi sonrası, Ankara-Brüksel hattında ilk temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç; gümrük birliği, vize serbestisi ve üyelik sürecine ilişkin detayları ele almak için Brüksel'de. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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