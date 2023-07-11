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NATO zirvesi başladı! Dünyanın gözü Vilnius’ta

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Giriş: 11.07.2023 14:26
Son dakika haberi… NATO Liderler Zirvesi başladı. Genel Sekreter Stoltenberg zirvenin açılışında açıklamalarda bulundu.
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