15 Mart 2022, Salı
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NATO yarın olağanüstü toplanıyor
NATO Savunma Bakanları Belçika'nın Başkenti Brüksel'de yarın olağanüstü toplanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya katılacak. Ayrıntıları Frankfurt’tan A Haber muhabiri İsmail Erel canlı yayında aktardı.