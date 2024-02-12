12 Şubat 2024, Pazartesi
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NATO ve AB'den Trump'a sert tepki: Müttefiklerin birbirini savunmaması güvenliğimize zarar verir
Eski ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarıyla dünyanın gündeminde. Trump'ın "Rusya'yı faturayı ödemeyen ülkelere saldırmaya teşvik ederim” açıklamasına NATO ve Avrupa Birliği’nden sert açıklamalar geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.