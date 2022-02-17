17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları NATO Savunma Bakanları toplantısı! Hulusi Akar’dan kritik temaslar

NATO Savunma Bakanları toplantısı! Hulusi Akar’dan kritik temaslar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 16:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndaki Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks'le de bir araya geldi. Görüşmelerde "İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları masaya yatırıldı, savunma sanayisinde işbirliği imkanları" ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peş peşe kritik temaslar
Peş peşe kritik temaslar
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Uzmanlar uyardı! Sakın yapmayın
Uzmanlar uyardı! Sakın yapmayın
Bombalı eylemlerin sorumlusu yok edildi
Bombalı eylemlerin sorumlusu yok edildi
Yunanistan ateşle oynuyor!
Yunanistan ateşle oynuyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan’dan marketlerin fırsatçılığına sert tepki!
Erdoğan'dan marketlerin fırsatçılığına sert tepki!
Suda indirim müjdesi
Suda indirim müjdesi
Ahmet Erdoğan’a veda
Ahmet Erdoğan'a veda
İki aile daha evlat nöbetine katıldı
İki aile daha evlat nöbetine katıldı
Dokunulmazlığı kalkacak mı?
Dokunulmazlığı kalkacak mı?
Doğalgaz yardımı başvuruları yarın!
Doğalgaz yardımı başvuruları yarın!
Daha Fazla Video Göster