17 Şubat 2022, Perşembe
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NATO Savunma Bakanları toplantısı! Hulusi Akar’dan kritik temaslar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndaki Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks'le de bir araya geldi. Görüşmelerde "İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları masaya yatırıldı, savunma sanayisinde işbirliği imkanları" ele alındı.