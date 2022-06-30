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NATO Liderler zirvesinde son gün

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Giriş: 30.06.2022 11:21
NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat sonrası ikili görüşmelere de hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
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