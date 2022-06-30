30 Haziran 2022, Perşembe
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NATO Liderler zirvesinde son gün
NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat sonrası ikili görüşmelere de hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.