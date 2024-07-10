NATO liderler zirvesi başladı! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için ABD’de. Peki Başkan Erdoğan kimlerle görüşecek gündeminde hangi başlıklar var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un konuğu olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü anlattı.

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