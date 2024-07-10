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NATO liderler zirvesi başladı! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.07.2024 16:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için ABD’de. Peki Başkan Erdoğan kimlerle görüşecek gündeminde hangi başlıklar var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un konuğu olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü anlattı.
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