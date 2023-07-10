10 Temmuz 2023, Pazartesi
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi öncesi tarihi çağrıda bukunumuştu. İsveç üzerinden AB çağrısı yapan Başkan Erdoğan, “Önce AB’de önümüzü açın, biz de İsveç’in önünü açalım” dedi. Açıklamanın ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı.