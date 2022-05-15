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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2022 16:19
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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