15 Mayıs 2022, Pazar
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.