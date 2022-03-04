04 Mart 2022, Cuma
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO uçakları Ukrayna’da olmayacak
NATO’da yapılan Ukrayna toplantısında sonra açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, “NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. Bu Putin’in savaşı daha kötüsünü göreceğiz ve bunun bedelini ödeteceğiz. Çok daha fazla insan sonuçlarına maruz kalacak. Kremlin'in hırslı eylemleri herkesi etkilemektedir. NATO uçakları Ukrayna’da olmayacak. Askerimizin de orada bulunması kararını aldık. NATO müttefikleri elbette Ukrayna'ya destek sağlamakta elbette bu kritik zamanlarda bu desteğin elzem olduğunu anlıyoruz. Zelenskiy'nin cesareti ve liderliği sayesinden Ukrayna halkı inanılmaz bir direniş gösteriyor.” ifadelerini kullandı.