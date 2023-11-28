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NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Hakan Fidan Brüksel’e gidiyor

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Giriş: 28.11.2023 10:44
NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılacak. Katil İsrail'in Gazze'deki katliamları, Rusya Ukrayna savaşı sıcak başlıklar olacak.
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