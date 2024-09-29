29 Eylül 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Nasrallah'ın yerine kim geçecek? İsrail'in yeni hedefi ne?
İsrail ve Lübnan sınır hattında gerilim hat safhada. İsrail uçaklarla lübnan topraklarını bombalıyor. Hizbullah ise roketlerle karşılık veriyor. Lübnan'ın güneyinde büyük bir kaçış var. A Haber ekipleri bölgede. İslim İstanbullu Hayfa'dan, Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan son durumu aktardı.