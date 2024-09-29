Nasrallah'ın yerine kim geçecek? İsrail'in yeni hedefi ne?

İsrail ve Lübnan sınır hattında gerilim hat safhada. İsrail uçaklarla lübnan topraklarını bombalıyor. Hizbullah ise roketlerle karşılık veriyor. Lübnan'ın güneyinde büyük bir kaçış var. A Haber ekipleri bölgede. İslim İstanbullu Hayfa'dan, Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan son durumu aktardı.

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