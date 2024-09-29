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Nasrallah'ın yerine kim geçecek? İsrail'in yeni hedefi ne?

Nasrallah'ın yerine kim geçecek? İsrail'in yeni hedefi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 09:32
İsrail ve Lübnan sınır hattında gerilim hat safhada. İsrail uçaklarla lübnan topraklarını bombalıyor. Hizbullah ise roketlerle karşılık veriyor. Lübnan'ın güneyinde büyük bir kaçış var. A Haber ekipleri bölgede. İslim İstanbullu Hayfa'dan, Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan son durumu aktardı.
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