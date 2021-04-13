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NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde! Van Valisi Bilmez’den A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2021 14:04
Güncelleme:13.04.2021 14:08
Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay ajansının düzenlediği "Dünya turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Türkiye fotoğrafın birinci olması için seferber oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez A Haber ekranlarında değerlendirdi.
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
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