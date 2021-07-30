30 Temmuz 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı
Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarına müdahaleler tüm hızıyla devam ediyor. Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Muğla ve Kayseri'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca noktada devam eden yangınlar, NASA uydularına da yansıdı.