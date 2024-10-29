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NASA: Musk ve Putin gizli görüşmesi araştırılsın

NASA: Musk ve Putin gizli görüşmesi araştırılsın

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 08:59
ABD'de SpaceX kurucusu Elon Musk ile Rus lider Putin'in gizlice görüştüğü iddialarına, Amerikan uzay ajansı Nasa da katıldı. Nasa Başkanı Bill Nelson, ABD için büyük bir güvenlik açığı teşkil edebilecek suçlamaların detaylı soruşturulması çağrısında bulundu.
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