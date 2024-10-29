NASA: Musk ve Putin gizli görüşmesi araştırılsın

ABD'de SpaceX kurucusu Elon Musk ile Rus lider Putin'in gizlice görüştüğü iddialarına, Amerikan uzay ajansı Nasa da katıldı. Nasa Başkanı Bill Nelson, ABD için büyük bir güvenlik açığı teşkil edebilecek suçlamaların detaylı soruşturulması çağrısında bulundu.

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