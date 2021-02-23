NASA "Dev asteroid dünyaya yaklaşıyor" dedi! Prof. Dr. Küçük A Haber'de uyardı

Nasa "dev asteroid dünyaya yaklaşıyor" paylaşımında bulundu, Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilim Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük son durumu A Haber'de yorumladı. Prof. Dr. Küçük, "Şuanda dünyaya çarpma noktasında olduklarını düşünmüyorum" dedi.

NASA'nın resmi Twitter adresinden paylaştığı verilere göre, en büyüğünün çapı 213 metreye ulaşan bir grup devasa uzay nesnesi Dünya'ya doğru ilerliyor. Ajans, uzayda saniyede 8,4 kilometre hızla (30.000 km / saatin üzerinde) seyahat eden "stadyum büyüklüğündeki" asteroid '2020 XU6'nın, Pazartesi günü Dünya'ya yaklaşacağını açıkladı. Kurum tarafından yapılan hesaplamaya göre, dev asteroidin gezegenimizi yaklaşık dört milyon kilometre ile ıskalaması bekleniyor.

NASA'NIN PAYLAŞIMINI A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilim Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, NASA'nın "dev asteroid dünyaya yaklaşıyor" açıklamasını yorumladı.

Stadyum büyüklüğündeki gök taşının dünyanın 4 milyon kilometre yakınından geçeceği ifadelerini değerlendiren Küçük, "Asteroid diye tabir ettiğimiz oluşumlar Mars ile Jüpiter arasında yer alıyor. Bunlar dünyanın kütlesinden küçük olduğu için dünyaya çarpma potansiyeline sahipler. Bir asteroid parçası eğer dünya atmosferinden geçerek dünyaya düşerse gök taşı diyoruz. Bunlar belirli bir eliptik yörüngede dolaşırken yakınlaşıp uzaklaşıyorlar.

DÜNYAYA METEOR YAĞMURU OLARAK DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

Pelin Başalma Şanlı, "Söz konusu asteroidin bölünüp parçalanarak dünya bir meteor yağmuru olarak düşme ihtimali var mı?" sorusunu yöneltti.

A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulunan Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilim Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Bu ihtimal her zaman var" diyerek sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Zaten 4,6 milyar yıldır gezegenlerin oluşum süreçleri bu şekilde gerçekleşti. Bu ihtimaller her zaman var ve ona göre takipler yapılıyor. Ne mutlu ki bize atmosfer var. Düşecek olsalar bile atmosferde yanabilirler, yanarak küçülebilirler. Ama ben şuanda dünyaya çarpma noktasında olduklarını düşünmüyorum"