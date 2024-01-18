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NARKOGÜÇ-44 Operasyonu! 50 kişi tutuklandı

İHA
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Giriş: 18.01.2024 18:19
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde yakalanan 52 sokak satıcısından 50'sinin tutuklandığı, 2'sinin hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
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NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
NARKOGÜÇ-44 Operasyonu!
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