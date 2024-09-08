Narin’in otopsi raporu için kritik saatler!

Diyarbakır’da 19 gündür aranan Narin Güran’ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. A Haber canlı yayınına katılan emekli Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer önemli değerlendirmelerde bulundu. İrfan Bayer bugün akşam saatlerinde cinsel istismar olup olmadığına dair önemli bilgilerin ortaya çıkacağını ancak ölüm nedeninin yarın tam olarak tespit edilebileceğini söyledi.

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