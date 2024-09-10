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Narin'in mezarında hüzün hakim

Narin'in mezarında hüzün hakim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 12:38
Narin'in güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Küçük kızın toprağa verildiği köyünde yas var. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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