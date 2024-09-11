Narin’in köyünde ölüm sessizliği! Köy halkı neden susuyor?

Narin cinayetinde köydeki herkesin sustuğu iddiası gün geçtikçe büyüyor. Peki ölüm sessizliğinin ardındaki neden ne? Uzman psikolog Gurbet Koç, A Haber mikrofonuna değerlendirdi…

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