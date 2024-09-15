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Narin'in köyü neden susuyor ve yalan söylüyor?

Narin'in köyü neden susuyor ve yalan söylüyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 18:04
Küçük narin canice katledildi. Tüm köy ya yalan söylüyor ya da susuyor. Henüz bu konuda netleşen bir durum yok! Peki bunun sebebi ne? Köylü neden konuşmaktan çekiniyor? Klinik psikolog Erdinç Türk ve emekli emniyet müdürü Burak Bodur yorumladı. İşte tüm detaylar...
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