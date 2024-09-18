Narin'in katili kim? Şüphelilerin sildiği o mesajlar, çelişkili ifadeler...

Soruşturmada artık gözler adli tıp kurumundan gelecek raporda. Anne ve abisinin de aralarında olduğu 12 şüphelinin cezaevine gönderildiği soruşturmada en önemli soru katilin kim olduğu. Bunu ortaya çıkaracak en önemli bilgilerden biri ise şüphelilerin o günkü yazışma trafiği. Geri getirilip getirilemeyeceği konusuna, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklık getirdi. Bakın ne dedi?

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