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Narin’in dere yatağına taşındığı anlar!

Narin’in dere yatağına taşındığı anlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 21:13
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması için 22 kişi hakkında "zorla getirme" kararı çıkarıldı. Öte yandan Narin'in cenazesinin dere yatağına taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
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Narin’in dere yatağına taşındığı anlar!
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