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Narin’in babası Arif Güran serbest bırakıldı! Anne neden bırakılmadı?

Narin’in babası Arif Güran serbest bırakıldı! Anne neden bırakılmadı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 00:40
Güncelleme:10.09.2024 00:44
8 yaşındaki Narin'in öldürülmesi soruşturmasında baba Arif Güran serbest bırakıldı. Akıllarda oluşan soru ise anne Yüksel Güran'ın neden serbest bırakılmadığı oldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında "8 yaşındaki Narin'e bir şey mi yapıp öldürdüler yoksa Narin görmemesi gereken bir duruma şahit oldu. Toplum bu son seçeneğin anne ile bağlantısı olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.
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