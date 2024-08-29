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Narin’in ağabeyi izleri sildi mi? 3 kez banyo yapması izleri etkiler mi?

Narin’in ağabeyi izleri sildi mi? 3 kez banyo yapması izleri etkiler mi?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 14:08
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi kolundaki iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonucunda diş izlerinin Narin’e ait olmadığı tespit edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Adli Diş Hekimliği Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet İrfan Karadede ve eski Polis Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer değerlendirdi.
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