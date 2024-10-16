Narin’i kim, neden öldürdü? Zanlılarla ilgili iddianame hazırlanıyor

Narin Güran cinayetinde çember iyice daralırken sır perdesi de aralanıyor. Narin'in son görülme saati ve itirafçı nevzat bahtiyar ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ayrıca özel ekip soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerin incelemesini tamamladı.

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