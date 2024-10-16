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Narin'i kim, neden öldürdü? Zanlılarla ilgili iddianame hazırlanıyor

Narin'i kim, neden öldürdü? Zanlılarla ilgili iddianame hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 01:19
Narin Güran cinayetinde çember iyice daralırken sır perdesi de aralanıyor. Narin'in son görülme saati ve itirafçı nevzat bahtiyar ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ayrıca özel ekip soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerin incelemesini tamamladı.
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Narin’i kim, neden öldürdü? Zanlılarla ilgili iddianame hazırlanıyor
Narin'i kim, neden öldürdü? Zanlılarla ilgili iddianame hazırlanıyor
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