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Narin hangi gün öldü? Entomolojik incelemelerin ardından belli olacak

Narin hangi gün öldü? Entomolojik incelemelerin ardından belli olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 20:12
Cinayete kurban giden Narin’den alınan 91 örnekten bazıları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Narin hangi gün öldürüldüğü entomolojik incelemelerin ardından belli olacak. A Haber muhabiri Ahmet Nazik Vural son detayları aktardı.
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