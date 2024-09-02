02 Eylül 2024, Pazartesi
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Narin Güran'ın amcası tutuklandı! Arama çalışmalarında 13. gün
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok... Ekipler Narin'in evinin olduğu bölgeyi didik didik ararken, küçük kızın amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen amca Güran "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı. Amca Güran'ın avukatı ise tutukluluğa itiraz edeceklerini belirterek kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi..