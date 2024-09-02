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Narin Güran'ın amcası tutuklandı! Arama çalışmalarında 13. gün

Narin Güran'ın amcası tutuklandı! Arama çalışmalarında 13. gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 19:49
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok... Ekipler Narin'in evinin olduğu bölgeyi didik didik ararken, küçük kızın amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen amca Güran "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı. Amca Güran'ın avukatı ise tutukluluğa itiraz edeceklerini belirterek kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi..
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