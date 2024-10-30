Narin Güran’ı kim öldürdü?

Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk duruşma tarihi 7 Kasım olarak açıklanırken, duruşma öncesi dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı. İşte detaylar…

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