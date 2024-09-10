Narin Güran soruşturmasında 24 şüpheliye 1 gün ek gözaltı

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 24 şüphelinin gözaltı süresi ise uzatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN