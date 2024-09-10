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Narin Güran soruşturmasında 24 şüpheliye 1 gün ek gözaltı

Narin Güran soruşturmasında 24 şüpheliye 1 gün ek gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 10:39
Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 24 şüphelinin gözaltı süresi ise uzatıldı.
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