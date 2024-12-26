Duruşma salonunda neler yaşanıyor?

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Narin Güran davasında duruşmada neler yaşanıyor? A Haber duruşma salonunda! İşte yaşananlar

Narin Güran davasında duruşmada neler yaşanıyor? A Haber duruşma salonunda! İşte yaşananlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 10:28
Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Ramazan Atasoy'un ifadelerini anlattı. Akalan,  "Salim Güran’ın avukatı Ramazan’a soru sordu. Ramazan okuma yazman var mı diye soru soruyor. Aynı zamanda ifade sırasında işkence veya kötü davranan oldu mu diye soru soruyor. Bana vurdular düştüm yere nefesim kesildi dedi." dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise "Kontrollü bir soru. Enes Güran’ın yakınları da Enes Güran’a işkence yapıldı gibi ifadelerde bulundu. Bu soruyu sormasının sebebi belli. Mahkeme başkanını etkileyemeye yönelik bir soru. Aynı strateji uygulanıyor." ifadelerini kullandı.
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