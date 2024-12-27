Narin Güran davası! Bugün karar verilecek mi? A Haber takipte

Narin Güran davasında 2. duruşmanın 2. gününde sanıklar ifade verecek. Gelişmeleri canlı yayında değerlendiren A Haber muhabiri İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, “Bugün Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar büyük ihtimalle karar verecek. Ancak vahşi cinayetin neden işlendiğini ve kim tarafından yapıldığını öğrenmeyeceğiz.” derken Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise “Öldürülmesindeki büyük sırrın ne olduğunu bütün Türkiye merak ediyor. Bütün Güran ailesi bu işin üstünü örtemeye çalışıyor. Güran ailesi bütün gücüyle mahkemede uğraşıyor. Devletin gücünü bunlara göstermesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

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