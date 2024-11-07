Narin Güran davası bugün başlıyor! 4 kişi için hesap vakti

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sabah saat 09.00'da başlayacak Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Yılmaz, "Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır Adliyesi'nde olacak. Narin Güran davasının ilk duruşmasını 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.00'da başlayacak. Duruşmayı ülkenin dört bir yanından gelen Baro Başkanları'nın yanı sıra avukatlar ve çok sayıda gazetecinin takip etmesi bekleniyor. Biz de A Haber ekibi olarak duruşmayı yakından takip edeceğiz ve gelişmeleri aktarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı