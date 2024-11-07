07 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Narin Güran davası bugün başlıyor! 4 kişi için hesap vakti

Narin Güran davası bugün başlıyor! 4 kişi için hesap vakti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2024 02:48
Güncelleme:07.11.2024 14:07
Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sabah saat 09.00'da başlayacak  Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Yılmaz, "Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır Adliyesi'nde olacak. Narin Güran davasının ilk duruşmasını 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.00'da başlayacak. Duruşmayı ülkenin dört bir yanından gelen Baro Başkanları'nın yanı sıra avukatlar ve çok sayıda gazetecinin takip etmesi bekleniyor. Biz de A Haber ekibi olarak duruşmayı yakından takip edeceğiz ve gelişmeleri aktarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı
İsrail sivilleri hedef alıyor!
İsrail sivilleri hedef alıyor!
Narin Güran davası bugün başlıyor!
Narin Güran davası bugün başlıyor!
KADEM’den dava ile ilgili açıklama
KADEM’den dava ile ilgili açıklama
Narin davası başladı! İşte Enes Güran’ın ifadeleri
Narin davası başladı! İşte Enes Güran’ın ifadeleri
Salim Güran ‘Narin’i boğdum’ dedi
"Salim Güran ‘Narin’i boğdum’ dedi"
MSB’den ABD ile F-16 anlaşması açıklaması
MSB'den ABD ile F-16 anlaşması açıklaması
DEM Partili Bakırhan’a suç duyurusu
DEM Partili Bakırhan’a suç duyurusu
ABD altın çağını mı yaşayacak?
ABD altın çağını mı yaşayacak?
Başkan Erdoğan Macaristan’da!
Başkan Erdoğan Macaristan'da!
Cinsel ilişki iddiası! Baba fenalaştı
Cinsel ilişki iddiası! Baba fenalaştı
Nevzat Bahtiyar’dan korkunç itiraflar
Nevzat Bahtiyar’dan korkunç itiraflar
Nevzat’ın duruşmadaki ifadesi A Haber’de
Nevzat’ın duruşmadaki ifadesi A Haber’de
Daha Fazla Video Göster