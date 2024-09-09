Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar A Haber’de

Türkiye Narin Güran cinayetiyle ilgili korkunç detayları A Haber’den öğrendi. İtirafçı N.B.’nin ifadeleri tüyler ürpertti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili çarpıcı detayları anlattı.

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