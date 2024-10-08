Narin Güran cinayetinin sırrı kayıp 8 günde mi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 1,5 ayı aşkın süre geçti. Cinayetin nasıl gerçekleştiği hala belirsizliğini koruyor. Güvenlik kamerası kayıtlarındaki kayıp 8 günün önemli bir delil sunabileceği belirtiliyor. Silindiği tahmin edilen o görüntülerin geri getirilmesi için çalışma sürüyor. Narin Güran soruşturmasındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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