Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, cinayeti çözecek Salim Güran’ın yanında çalışan işçisine "Kızın bedenini yok ettiniz mi?" şeklinde bir ses kaydının olduğunun iddia edildiğini açıkladı.