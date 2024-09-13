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Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?

Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 09:43
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, cinayeti çözecek Salim Güran’ın yanında çalışan işçisine "Kızın bedenini yok ettiniz mi?" şeklinde bir ses kaydının olduğunun iddia edildiğini açıkladı.
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