10 Ekim 2024, Perşembe
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler neler? Rojin Kabaiş’e ne oldu? Son detaylar A Haber’de
Kayıp Rojin Kabaiş'ten 13 gündür haber yok. Rojin kaybolduğu gün kimlerle görüştü? Beyaz arabayla kaçırıldı mı? Yurttan neden terlikle çıktı? Bu sorular da henüz yanıtlanmış değil. Diğer yandan cinayete kurban giden Narin ile ilgili de soruşturma sürüyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.