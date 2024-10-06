06 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Görüntü analizleri büyük oranda tamamlandı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması titizlikle devam ederken Tavşantepe köyündeki görüntülerin analizinin büyük oranda tamamlandığı öğrenildi. Narin Güran soruşturmasını ilk günden bugüne takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son gelişmeleri bölgeden aktardı.