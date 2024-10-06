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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Görüntü analizleri büyük oranda tamamlandı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Görüntü analizleri büyük oranda tamamlandı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.10.2024 18:23
Güncelleme:06.10.2024 18:29
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması titizlikle devam ederken Tavşantepe köyündeki görüntülerin analizinin büyük oranda tamamlandığı öğrenildi. Narin Güran soruşturmasını ilk günden bugüne takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son gelişmeleri bölgeden aktardı.
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
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