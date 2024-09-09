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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 13:19
Kıdemli Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Sır perdesi aralanıyor
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