Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Kıdemli Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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