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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı! “Katil, Salim Güran”

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı! “Katil, Salim Güran”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 19:48
Diyarbakır'daki narin cinayetinde sır perdesi aralandı. Tutuklu zanlılardan Nevzat Bahtiyar'dan yeni bir itiraf geldi. Üçüncü kez ifade veren Bahtiyar, yine amcayı suçladı. Bahtiyar, amca Salim Güran'ın, Narin'i annesiyle ilişkisini gördüğü için öldürdüğünü; cansız bedenini de kendisine verdiğini iddia etti.
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Katil, Salim Güran
“Katil, Salim Güran”
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