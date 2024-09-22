Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı! “Katil, Salim Güran”

Diyarbakır'daki narin cinayetinde sır perdesi aralandı. Tutuklu zanlılardan Nevzat Bahtiyar'dan yeni bir itiraf geldi. Üçüncü kez ifade veren Bahtiyar, yine amcayı suçladı. Bahtiyar, amca Salim Güran'ın, Narin'i annesiyle ilişkisini gördüğü için öldürdüğünü; cansız bedenini de kendisine verdiğini iddia etti.

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