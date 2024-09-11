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Narin Güran cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber'de açıklandı!

Narin Güran cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber'de açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 01:23
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tutuklu yargılanırken gözaltında olan 24 kişinin kim olduğu A Haber'de açıklandı.
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