Narin Güran cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber'de açıklandı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tutuklu yargılanırken gözaltında olan 24 kişinin kim olduğu A Haber'de açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN