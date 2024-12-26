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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor: Bu davada karar çıkacak!

Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor: Bu davada karar çıkacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 00:33
A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Narin Güran davasına ilişkin çarğıcı bir detayı açıkladı. Türm Türkiye'nin merak ettiği "katil kim?" sorusunun bu duruşmada ortaya çıkacağını belirtti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Aldığımız duyumlara göre mahkeme başkanı Ramazan Dündar 3 gün sürecek bu duruşmada kararını verecek." ifadelerini kullandı.
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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor: Bu davada karar çıkacak!
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