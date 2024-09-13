13 Eylül 2024, Cuma
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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! A Haber baba Arif Güran'ın ifadesine ulaştı
Diyarbakır'da küçük Narin cinayetine ilişkin çember daralıyor. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba Arif Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İfadede baba Güran'ın "Ben eşime güveniyorum. Böyle bir ilişki yoktur. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden. Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" dedi.