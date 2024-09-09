09 Eylül 2024, Pazartesi
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Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de: Narin’in kaybolduğu gün muhtar amca beni aradı... | İşte ön otopsi raporundan ilk bilgiler
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı detayları ilk kez anlattı. İtirafçının ifadesini okuyan Karaman, "Muhtar olan amca Salim Güran, 21 Ağustos günü Narin’in ortadan kaybolduğu gün beni aradı. Yanına gittim Narin’in cesedi battaniyeye sarıldıydı. Arabanda çuval gibi bir şey var mı dedi. Çuval vardı çuvalı çıkardım cesedi çuvala koyduk sonra çuvalı alıp dere kenarına gömdüm dedi." ifadelerini kullandı.