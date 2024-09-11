Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! Narin'in amcası A Haber'e konuştu

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. Tutuklanmayan tek amca olan Erhan Güran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile görüştü. Güran " Kardeşim dahil kim olursa olsun, Narin kızımızın katili cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

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