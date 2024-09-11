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Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber'e konuştu

Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 21:37
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Cinayeti aydınlatacak gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber’e konuştu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ile görüşmesinde "Salim'in üvey annesi evime geldi ve Salim tutuklandı kocanda tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti." ifadelerini kullandı.
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İtirafçının eşi A Haber’e konuştu
İtirafçının eşi A Haber'e konuştu
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