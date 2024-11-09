Narin davası! Avukat Aydoğan Ahakın: İtiraf gelmezse 4 sanık da ceza alacak

Narin Güran cinayeti ile ilgili dava Diyarbakır’da devam ediyor. Güran ailesinin tanıkları dinlendi ve keşif görüntüleri ile askeri üs görüntüleri izlendi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren avukat Aydoğan Ahakın, “Eğer bir itiraf gelmezse 4 sanık da ceza alacak. Aile baştan beri yanlış yönlendirme yapıyor. Aile arama yapılırken bir bu yanlış yönlerdirme yapıyor. Suçu Nevzat’ın üzerine yıkmak gibi bir izlenim veriyorlar. Delillerin yalanması ile süreç yürümez. Ortada bilimsel raporlar var. HTS kayıtları inkar edilemez. Savcılık evde 4 kişinin aynı anda bulunduğu bilgisine ulaşmış durumda. Ben hukuki görüşümü söyleyecek olursam kimin yaptığını itiraf etmezlerse 4 kişi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Aile içinde bir ağız birliği var.” dedi.

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